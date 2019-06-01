Стали известны подробности перестрелки на курорте в США

Жертвами стрельбы в городе Вирджиния-Бич в США стали 12 человек, сообщил глава местной полиции Джим Сервера.

Ранения получили 10 человек. Правоохранители сообщают, что количество раненых будет расти, их продолжают доставлять в больницы, передает РИА «Новости».

Охрана административного здания, где произошла стрельба, пропустила подозреваемого, так как узнала его, передает ТАСС.

Сервера сообщил, что жертв было бы больше, если бы на место быстро не прибыла полиция. При этом после появления правоохранителей началась «долгая перестрелка между этими четырьмя полицейскими и подозреваемым».

«Мы обнаружили пистолет 45-го калибра с многочисленными магазинами повышенной вместимости, которые были на тот момент пусты», – сообщил Сервера.

В ходе перестрелки подозреваемый был ранен и не смог оказать дальнейшего сопротивления. Полиция оказала ему первую помощь, но стрелок умер.

Сервера уточнил, что погибшие и пострадавшие были на всех трех этажах здания, один человек – в машине на улице.

Wall Street Journal пишет, что стрельбу открыл 40-летний Деуэйн Крэддок. За последние несколько недель он приобрел много стрелкового оружия. В качестве причины стрельбы называется месть, но подробности не сообщаются.

Напомним, стрельбу устроил служащий муниципалитета курортного города Вирджиния-Бич.