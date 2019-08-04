Подозреваемый в расстреле людей в Техасе поддержал бойню в новозеландской мечети

Подозреваемый в массовом убийстве людей в американском городе Эль-Пасо Патрик Крузиос перед нападением на торговый центр в Техасе опубликовал на своей странице в Twitter манифест, в котором поддержал теракт в мечети новозеландского города Крайстчерч.

В манифесте объемом в несколько страниц 21-летний Крузиос заявляет, что своими действиями он защищает свою страну от иностранного «нашествия», так как, по его словам, от наплыва иностранцев страдает культура и экономика Соединенных Штатов, передает РИА «Новости».

В результате стрельбы, открытой в торговом центре американского города Эль-Пасо (штат Техас), по последним данным, погибли 19 человек, еще 40 человек получили ранения. Полиции удалось задержать одного подозреваемого. По сведениям The New York Post, нападавший был вооружен автоматом типа АК-47.

Напомним, в середине марта в двух мечетях новозеландского города Крайстчерч произошла стрельба, в результате которой, по последним данным, погибли 50 человек, еще столько же пострадали. Нападавшие транслировали происходящее в Сети, а перед нападением опубликовали националистический манифест. В нападении на мечети был обвинен только один человек – 28-летний австралиец Брентон Таррант.