Новозеландскому стрелку предъявили новое обвинение

Брентону Тарранту, устроившему стрельбу в двух мечетях в Новой Зеландии, предъявлено обвинение в терроризме.

«Обвинение содержит утверждение, что террористический акт был совершен в Крайстчерче 15 марта 2019 года... Против предполагаемого боевика было выдвинуто 51 обвинение в убийстве, 40 в покушении на убийство и одно обвинение в соответствии с законом о пресечении терроризма», – заявил комиссар полиции Майк Буш, сообщает РИА «Новости».

В полиции отметили, что расследование инцидента все еще продолжается.

Напомним, 15 марта в двух мечетях новозеландского города Крайстчерч произошла стрельба, в результате которой, по последним данным, погибли около 50 человек, еще столько же пострадали. Нападавшие транслировали происходящее в Сети, а перед этим опубликовали националистический манифест.

В нападении на мечети обвинен только один человек – 28-летний австралиец Брентон Таррант.