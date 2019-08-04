Массовая стрельба произошла в третьем за сутки городе США

По меньшей мере семь человек пострадали в результате стрельбы в парке Чикаго американского штата Иллинойс, сообщает телекомпания CBS.

Уточняется, что инцидент произошел ночью с субботы на воскресенье в одном из парков в центре города. По словам очевидцев, выстрелы были произведены из проезжавшей мимо машины, передает ТАСС.

По данным телеканала, пострадали семь человек, один из них находится в критическом состоянии. Преступника объявили в розыск.

Напомним, ранее стрельба произошла в техасском Эль-Пасо, где были убиты 20 человек и еще 26 пострадали, и в Дейтоне в штате Огайо – там погибли девять человек, еще 16 пострадали.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту США Дональду Трампу в связи с инцидентами со стрельбой. Об этом сообщили в Кремле.