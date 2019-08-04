Увеличилось число погибших при стрельбе в Огайо

При стрельбе в американском Дейтоне (штат Огайо) погибли девять человек, еще 16 пострадали, сообщила полиция.

Преступник был застрелен силами безопасности, передает ТАСС.

Ранее сообщалось о семи погибших.

Напомним также, накануне стрельба произошла в Эль-Пасо в Техасе. Были убиты 20 человек, еще 26 пострадали.