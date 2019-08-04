При стрельбе в Огайо погибли семь человек

В результате стрельбы в городе Дейтон в США (штат Огайо) могли погибнуть семь человек, сообщили местные СМИ.

Стрельба произошла в районе Орегон, на месте инцидента находятся машины скорой помощи. Предполагается, что стрелков могло быть двое, передает РИА «Новости».

Напомним, ранее при стрельбе в ТЦ американского города Эль-Пасо (штат Техас) погибли 20 человек. Подозреваемый в нападении 21-летний белый мужчина опубликовал манифест, в котором поддержал теракт в новозеландском Крайстчерче.