Силуанов отреагировал на новые санкции США против России

Министр финансов Антон Силуанов прокомментировал введение США новых санкций против России по делу Скрипалей.

По его словам, подобное решение США негативно влияет на двусторонние отношения с Россией, передает ТАСС.

«Но российская экономика за последние годы уже доказала свою устойчивость к внешним ограничениям. Созданная нами гибкая макроэкономическая конструкция и взвешенная бюджетная политика обеспечивают быстрое приспособление экономики к внешним неблагоприятным условиям», – сказал Силуанов.

Он также выразил уверенность, что созданная финансовая система позволяет удовлетворить потребности бюджета.

Ранее в Госдуме заявили, что второй пакет санкций по «делу Скрипалей» против России введен под надуманным предлогом. Посольство России считает санкции США бездоказательными.

Накануне президент США Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета американских санкций против России по так называемому делу Скрипалей. Новые рестрикции ограничат для России нерублевое долговое финансирование американскими банками. В то же время США ввели исключения из санкций против России.

Москва назвала действия Вашингтона демонстрацией обреченности.