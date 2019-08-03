В Госдуме оценили условия США для отмены санкций против России

Второй пакет санкций по «делу Скрипалей» против России введен Соединенными Штатами под надуманным предлогом, заявил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Выдвинутые условия их отмены только подчеркивают политизированность претензий к Москве, добавил он.

«Конечно же, это все надуманные предлоги, еще раз показывают политизацию, ангажированность данных обвинений. Лишь бы найти повод ввести какие-либо санкции в отношении нашей страны», – приводит его слова РИА «Новости».

Парламентарий напомнил, что Москву не допустили к расследованию. Кроме того, в деле не было представлено должных аргументов в части обвинения в адрес России.

В Госдепе ранее заявляли, что второй пакет санкций США против России в связи с «делом Скрипалей» может быть отменен только через год при условии допуска международных инспекторов и выплаты компенсаций пострадавшим.

Накануне президент США Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета американских санкций против России по так называемому делу Скрипалей. Новые рестрикции ограничат для России нерублевое долговое финансирование американскими банками. В то же время США ввели исключения из санкций против России.

Москва назвала действия Вашингтона демонстрацией обреченности.