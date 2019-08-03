Посольство России назвало новые санкции США бездоказательными

Новые санкции США в отношении России по делу Скрипалей являются бездоказательными, поскольку британская сторона так и не представила результаты официального расследования и улики, которые подтверждали бы причастность Москвы к инциденту в Солсбери, заявили в российском посольстве в Великобритании.

«Прежде всего, хотели бы заявить, что Великобритания так и не представила результаты официального расследования в Солсбери. Оно держится в строжайшем секрете от российской стороны, мировой общественности и представителей СМИ, что свидетельствует о нежелании британских властей раскрыть реальную картину произошедшего и отсутствии каких-либо улик, подтверждающих причастность России к данному инциденту», – приводит ТАСС комментарий посольства.

Также отмечается, что до сих пор МИД Великобритании не ответил ни на одну из 80 дипломатических нот. Кроме того, российская сторона так и не была допущена к Сергею и Юлии Скрипалям.

«В этом контексте решение американских властей, по меньшей мере, вызывает много законных вопросов», – подчеркнули в посольстве.

По мнению дипломатов, инсценировка с отравлением Скрипалей используется для обострения отношений с Россией.

Ранее в Госдуме заявили, что второй пакет санкций по «делу Скрипалей» против России введен Соединенными Штатами под надуманным предлогом.

Накануне президент США Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета американских санкций против России по так называемому делу Скрипалей. Новые рестрикции ограничат для России нерублевое долговое финансирование американскими банками. В то же время США ввели исключения из санкций против России.

Москва назвала действия Вашингтона демонстрацией обреченности.

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