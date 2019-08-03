Назван кандидат в спикеры Рады от партии Зеленского

Глава партии украинской пропрезидентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков сообщил, что его кандидатура будет выдвинута политической силой на пост спикера Верховной рады.

«На сегодняшний день партия меня будет предлагать в качестве кандидата на пост председателя Верховной рады Украины», – приводит его слова РИА «Новости».

Он сообщил, что представитель президента Украины в парламенте Руслан Стефанчук будет претендовать на пост первого вице-спикера Верховной рады.

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Напомним, по данным ЦИК Украины, партия украинского президента «Слуга народа» победила на внеочередных выборах в Верховную раду с результатом 43,16% голосов. Новая Рада, как ожидается, начнет работу не раньше сентября.

Между тем, как стало известно в субботу, американское агентство по международному развитию USAID проведет тренинг для депутатов Верховной рады, избранных в украинский парламент впервые.

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