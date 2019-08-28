В Киеве дезавуировали заявление о «согласии» Вышинского покинуть Украину

Пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган удалила свой пост в Facebook, в котором утверждала, что главред РИА «Новости Украина» Кирилл Вышинский якобы подписал заявление «о добровольном участии в процессе взаимного освобождения лиц» с Россией и «готовности к перемещению за пределы Украины».

На момент публикации новости ссылка на пост Сарган в соцсети Facebook была недействительна, то есть пост был удален автором.

Ранее Сарган утверждала, что изменение меры пресечения Вышинскому произошло якобы с согласия самого главреда РИА «Новости Украина» в рамках подготовки к процессу «взаимного освобождения лиц» с Россией.

В среду представители стороны обвинения в Киевском апелляционном суде заявили, что не против смягчения меры пресечения руководителю портала РИА «Новости Украина». После этого суд постановил безотлагательно освободить Вышинского.

После освобождения Вышинский назвал свое дело попыткой поднять рейтинг бывшего президента Украины Петра Порошенко, пообещав участвовать в судебном процессе в Киеве, чтобы доказать абсурдность выдвинутых против него обвинений.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Вышинский находился под стражей более 400 дней. Следующее заседание суда по рассмотрению дела против Вышинского запланировано на 16 сентября.

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