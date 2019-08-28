В Кремле приветствовали решение об освобождении Вышинского

Москва приветствует решение об освобождении руководителя портала РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского из-под стражи, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Мы в Кремле приветствуем решение об освобождении Вышинского и пока в оценках мы ограничимся. Мы приветствуем это решение украинского суда», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

В среду представители стороны обвинения в Киевском апелляционном суде заявили, что не против изменения ареста на личное обязательство руководителю портала РИА «Новости Украина». После этого суд постановил безотлагательно освободить Вышинского.

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян приветствовала решение Киевского апелляционного суда. Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, комментируя освобождение Вышинского, заявил, что это «подтверждает политический характер состряпанного дела».

Сам Вышинский заявил, что пока не определился с конкретными планами, но намерен участвовать в судебном процессе в Киеве. Журналист также заявил, его дело было попыткой поднять рейтинг бывшего президента страны Петра Порошенко, и стоило экс-главе государства должности.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года, через два дня Херсонский городской суд его арестовал. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Вышинский находился под стражей более 400 дней. Следующее заседание суда по рассмотрению дела против Вышинского запланировано на 16 сентября.