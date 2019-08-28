Вышинский назвал свое дело попыткой поднять рейтинг Порошенко

Руководитель портала РИА «Новости Украина» Кирилл Вышинский заявил, его дело было попыткой поднять рейтинг бывшего президента страны Петра Порошенко, и стоило экс-главе государства должности.

«Я к этому (к делу) отнесся с первого дня как к попытке поднять политический рейтинг ушедшего президента, попытка оказалась неудачной. Президенту она стоила его места, я так считаю, в том числе, ну а мне она стоила больше года содержания в тюрьме», – сказал Вышинский, передает РИА «Новости».

При этом он отметил, что вопрос его обмена поднимался с 2015 года и некоторые политики о нем говорили еще до вручения официального уведомления о подозрении.

В среду представители стороны обвинения в Киевском апелляционном суде заявили, что не против изменения ареста на личное обязательство руководителю портала РИА «Новости Украина». После этого суд постановил безотлагательно освободить Вышинского.

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян приветствовала решение Киевского апелляционного суда.

Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, комментируя освобождение Вышинского, заявил, что это «подтверждает политический характер состряпанного дела».

Сам Вышинский заявил, что пока не определился с конкретными планами, но намерен участвовать в судебном процессе в Киеве.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года, через два дня Херсонский городской суд его арестовал. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Вышинский находился под стражей более 400 дней. Суд по инкриминируемым ему статьям еще впереди.