Симоньян приветствовала решение об освобождении Вышинского

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян приветствовала решение Киевского апелляционного суда, который постановил освободить руководителя портала РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского.

«Освободили Кирилла! Уррраааааа!!!!!» – написала Симоньян в Telegram.

Симоньян также поблагодарила всех, что помогал журналисту. «Москальковой, Венедиктову, юристам – и всем тем, кто не хотел бы видеть свои имена опубликованными», – отметила она.

«Аналитики и эксперты скажут много важных слов о том, что сегодняшнее решение Киевского суда означает для российско-украинских отношений, для будущего Украины, как оно характеризует нового президента и характеризует ли – и правильно сделают. А мы пока просто очень, очень рады за Кирилла», – добавила она.

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов также отреагировал на решение киевского суда. «Суд в Киеве освободил Кирилла Вышинского под личное поручительство. Уф», – написал он.

Решение суда поддержала и телеведущая Ольга Скабеева. «Невероятная новость! Так давно ждали! И надо, конечно, сказать спасибо Зеленскому. Первый по-настоящему важный шаг. 101-ый день его президентства. Молодец! Пусть это будет только начало» – написала она.

В среду представители стороны обвинения в Киевском апелляционном суде заявили, что не против изменения ареста на личное обязательство руководителю портала РИА «Новости Украина». После этого суд постановил безотлагательно освободить Вышинского.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года, через два дня Херсонский городской суд его арестовал. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд уже восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей. Теперь срок содержания под стражей истекает 19 сентября.

На прошлой неделе адвокат Валентин Рыбин, чьи подзащитные будут участвовать в обмене удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом, говорил, что Вышинский скоро вернется к нормальной жизни.