Вышинский сделал первое заявление после освобождения

Освобожденный из-под стражи в зале суда руководитель портала РИА «Новости Украина» Кирилл Вышинский заявил, что пока не определился с конкретными планами, но намерен участвовать в судебном процессе в Киеве.

«Я еще не определился с конкретными планами, у меня цель и главный план сейчас – участвовать в судебном процессе», – сказал Вышинский, передает РИА «Новости».

При этом, отвечая на вопрос журналистов о том, куда он поедет и с кем встретится в первую очередь, журналист отметил, что для начала хотел бы выйти на улицу.

Он выразил надежду, что рассчитывает на справедливое решение украинского суда по его делу. «Я рассчитываю на справедливое судебное решение. Суд скажет свое слово сейчас, потом в дальнейшем. Я рассчитываю на то, что суд будет принимать свои осмысленные, соответствующие действительности решения без политического давления», – сказал Вышинский.

В среду представители стороны обвинения в Киевском апелляционном суде заявили, что не против изменения ареста на личное обязательство руководителю портала РИА «Новости Украина».

Вышинский в свою очередь заявил, что готов являться по первому требованию украинского суда, если ему изменят меру пресечения на личное обязательство. «Я уже подчеркивал, что готов являться на судебные заседания и принимать участие в судебном процессе, не затягивая его и не избегая судебных заседаний. Я готов дать обязательство по первому решению суда являться на все судебные заседания и принимать в них участия», – сказал Вышинский на заседании.

После этого суд постановил безотлагательно освободить Вышинского.

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян приветствовала решение Киевского апелляционного суда.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года, через два дня Херсонский городской суд его арестовал. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд уже восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей. Теперь срок содержания под стражей истекает 19 сентября.

На прошлой неделе адвокат Валентин Рыбин, чьи подзащитные будут участвовать в обмене удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом, говорил, что Вышинский скоро вернется к нормальной жизни.

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