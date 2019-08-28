Киселев: Освобождение Вышинского подтверждает политический характер дела

Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, комментируя освобождение руководителя портала РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского из-под стражи, заявил, что это «подтверждает политический характер состряпанного дела».

«Решение об освобождении – политическое. Само по себе оно подтверждает политический характер состряпанного дела. И Зеленский таким образом усилил свои переговорные позиции», – заявил Киселев, передает РИА «Новости».

В среду представители стороны обвинения в Киевском апелляционном суде заявили, что не против изменения ареста на личное обязательство руководителю портала РИА «Новости Украина». После этого суд постановил безотлагательно освободить Вышинского.

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян приветствовала решение Киевского апелляционного суда.

Сам Вышинский заявил, что пока не определился с конкретными планами, но намерен участвовать в судебном процессе в Киеве. Журналист также заявил, что считает решение суда о своем освобождении обоснованным и справедливым

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года, через два дня Херсонский городской суд его арестовал. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Вышинский находился под стражей более 400 дней. Суд по инкриминируемым ему статьям еще впереди.