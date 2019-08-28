Симоньян рассказала, как Вышинский довел ее до слез

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что общение с освобожденным руководителем портала РИА «Новости Украина» Кириллом Вышинским заставило ее прослезиться.

«Поговорила сейчас с Кириллом Вышинским. Прямо до слез. Человек, просидевший 400 дней в украинской тюрьме, больше всего беспокоится о том, что я на сносях и мне нужны позитивные эмоции», – написала Симоньян в Telegram.

Вышинский рассказал ей «со смехом, как сидел в камере без света и каждый вечер отмечал Новый год, потому что единственным освещением была елочная гирлянда».

«Еще сто раз сказал спасибо. А я попросила прощения за эти 400 дней, за то, что не смогли вытащить его раньше. Рассказала, что мы дошли до всех, побывали во всех кабинетах, кроме Господа Бога, потому что я не знаю его точный адрес. И он опять расхохотался», – добавила Симоньян.

В среду представители стороны обвинения в Киевском апелляционном суде заявили, что не против изменения ареста на личное обязательство руководителю портала РИА «Новости Украина». После этого суд постановил безотлагательно освободить Вышинского.

После освобождения Вышинский заявил, что пока не определился с конкретными планами, но намерен участвовать в судебном процессе в Киеве. Журналист также заявил, его дело было попыткой поднять рейтинг бывшего президента страны Петра Порошенко, и стоило экс-главе государства должности.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года, через два дня Херсонский городской суд его арестовал. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Вышинский находился под стражей более 400 дней. Следующее заседание суда по рассмотрению дела против Вышинского запланировано на 16 сентября.