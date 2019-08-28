В Киеве заявили о добровольном участии Вышинского в обмене «35 на 35»

Пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган заявила, что изменение меры пресечения главреду РИА «Новости Украина» Кириллу Вышинскому произошло в рамках подготовки к обмену «35 на 35» с согласия самого Вышинского.

«Говорят, Кирилл Вышинский отказывался от возможного обмена на политических заключенных Кремля. И это в то время, как его судьбой занимается российская омбудсмен», – написала Сарган в своем Facebook.

«Но. Сегодня в судебном заседании изменение меры пресечения Вышинскому состоялось в рамках подготовки к обмену «35 на 35» с согласия самого Вышинского», – добавила она.

В подтверждение своим словам она опубликовала фотографии заявления Вышинского, в котором он якобы подтвердил добровольное участие в процессе взаимного освобождения лиц и готовность к перемещению за границы Украины.

В среду представители стороны обвинения в Киевском апелляционном суде заявили, что не против изменения ареста на личное обязательство руководителю портала РИА «Новости Украина». После этого суд постановил безотлагательно освободить Вышинского.

Напомним, Кирилл Вышинский заявлял в суде, что он не вещь, чтобы его на кого-то менять.