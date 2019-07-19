Вышинский резко ответил на предложение об обмене

Главред РИА «Новости Украина» Кирилл Вышинский заявил на суде, что он не вещь, чтобы его на кого-то менять.

Об этом сообщает ТАСС.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял ранее, что Киев готов обменять Вышинского на Олега Сенцова, отбывающего наказание за организацию терактов в Крыму.

Вышинского задержали на Украине 15 мая 2018 года по обвинению в государственной измене и незаконном обороте оружия. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Главред портала РИА «Новости Украина» выступает против его возможного обмена на кого-либо из украинских граждан, содержащихся в российских тюрьмах, так как считает задержание нелегальным и основанном на «абсурдных и лживых обвинениях».