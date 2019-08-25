Восточная Германия призвала вернуть Россию в G8

Главы четырех восточногерманских правительств – Саксонии, Тюрингии, Бранденбурга и Саксонии-Анхальт – выступили за возвращение России в «Большую восьмерку».

«Не хочу давать советов со стороны участникам встречи G7. Но чем больше будет форматов, чтобы говорить с Россией, тем лучше», – заявил газете Welt am Sonntag премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер (ХДС), слова которого передает РИА «Новости».

«Мы на Востоке [Германии] более чувствительны в вопросе отношений с Россией, чем на Западе», – отметил он. Политик подчеркнул, что «длительная изоляция Москвы и сохранение санкций» не пользуются поддержкой в восточной Германии.

На ваш взгляд Должна ли Россия вернуться в «Большую восьмерку»? Да

Нет



Глава правительства Тюрингии Бодо Рамелов (Левые) назвал «свидетельством суверенитета и политической дальновидности» возобновление со стороны Европы диалога с Россией. По его словам, реакция Запада на ситуацию вокруг Крыма в 2014 «была верной на тот момент», однако предпринятые меры «не улучшили, с нынешней точки зрения, положение людей там».

В свою очередь премьер-министр Бранденбурга Дитмар Воидке (СДПГ) заявил, что Европе и США нужен максимально плотный диалог с Россией. «Это верно именно сейчас, после разрыва договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД)», – отметил он, добавив, что было бы хорошо, «если бы России удалось создать условия для возвращение в G7/G8». По его словам, Россия принадлежит к этому формату.

Напомним, санкции против России безоговорочно поддерживают менее четверти немцев. В особенности низкая поддержка ограничительных мер наблюдается на востоке Германии.

Саксония требовала отменить санкции против России. За снятие ограничений выступили большинство жителей Восточной Германии.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД