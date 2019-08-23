В Анапе начали разработки оружия на новых физических принципах

Минобороны России сообщило о начале разработки оружия на новых физических принципах специалистами военного технополиса «Эра» в Анапе.

В Министерстве обороны сообщили, что в «Эре» при участии первого замминистра обороны Руслана Цаликова состоялся круглый стол, организатором которого выступил Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», передает ТАСС.

Отмечается, что на совещании обсудили новые приоритетные научные направления: «Малые космические аппараты», «Оружие на новых физических принципах», «Геоинформационные платформы» и «Гидрометеорологическое и геофизическое обеспечение».

Также речь шла о технологиях развития искусственного интеллекта для вооружения, военной и специальной техники.

«По всем этим направлениям уже ведется работа», – уточнили в министерстве.

Оружие на новых физических принципах – это новые виды и системы вооружения, поражающие факторы которых основаны на природных явлениях и физических процессах, которые ранее не применялись в военном деле.

О его внедрении в войсковую противовоздушную оборону сообщал в августе 2018 года начальник войсковой ПВО ВС России генерал-лейтенант Александр Леонов.

А в июне 2019 года Сергей Шойгу также отметил, что скоро в армию России поступит совершенно новое оружие, боевые свойства которого основаны на технологиях лазерной энергии и гиперзвука.

Напомним, о старте работы военного инновационного технополиса «Эра» сообщил осенью 2018 года Сергей Шойгу. Отмечалось, что сновная задача «Эры» – поиск и развитие научных разработок и технологий в обороне и безопасности.

Работы по созданию «Эры» начались в России осенью 2017 года. Российские эксперты неоднозначно оценили идею создания военных технополисов, а американские СМИ предположили, что Россия возвращается к практике закрытых военных городов.

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