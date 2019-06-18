Шойгу анонсировал скорое поступление в армию лазерного оружия

В армию России вскоре поступит совершенно новое оружие, его боевые свойства основаны на технологиях лазерной энергии и гиперзвука, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.

«В ближайшей перспективе армия и флот получат совершенно новое, не имеющее аналогов оружие, основанное на технологиях гиперзвука и лазерной энергии. Первые его образцы уже поставлены на опытно-боевое дежурство», – сообщил Шойгу на научно-практической конференции с руководящим составом Вооруженных сил, передает ТАСС.

Также министр отметил, что новые российские системы разведки, поступающие на вооружение, повысили возможности войск, передает РИА «Новости».

«Командно-разведывательная ударная система «Стрелец» позволяет поражать цели практически в реальном масштабе времени, через 8-12 минут после их обнаружения», – пояснил он.

Глава ведомства добавил, что новые возможности по разведке и уничтожению объектов противника обеспечивает беспилотная авиация.

Шойгу отметил, что бомбардировщики ВКС получили возможность применять обычные авиационные средства поражения как высокоточное оружие с отклонением от цели не более 15 метров.

«Российские бомбардировщики, оснащенные новыми прицельно-навигационными комплексами, способны применять обычные авиационные бомбы как высокоточное оружие, с отклонением 10-15 метров от цели», – уточнил министр.

Он добавил, что самолеты, оснащенные таким оборудованием, уже применялись успешно в сирийской военной кампании. Благодаря им удалось сократить время подготовки полетных заданий в разы, подчеркнул глава ведомства.

Опыт, полученный в Сирии, «активно внедряется в боевую учебу», сказал Шойгу.

Он напомнил, что в ходе операции в Сирии Вооруженные силы впервые «нанесли 166 ударов крылатыми ракетами большой дальности воздушного и морского базирования по объектам террористов».

Также Шойгу добавил, что боевой опыт, полученный ВКС и военными советниками в Сирии, был отражен в уставных документах.

В августе 2018 года начальник войсковой ПВО Вооруженных сил России генерал-лейтенант Александр Леонов заявил, что в будущем ПВО получит оружие на новых физических принципах.

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