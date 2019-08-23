Медведев сказал, как переход на четырехдневку повлияет на зарплаты

Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал возможным в перспективе переход на четырехдневную рабочую неделю в России. По словам председателя правительства, это событие должно сопровождаться как ростом производительности труда, так и сохранением уровня зарплаты.

На встрече с главой Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александром Шохиным Медведев заявил, что российским властям нужно думать об изменениях в трудовом законодательстве на будущее, чтобы учесть различные формы регулирования труда, в том числе удаленную работу, гибкий график работы, а также в перспективе и переход к четырехдневной рабочей неделе, передает ТАСС.

Вместе с тем, он подчеркнул, что «это нельзя понимать сейчас слишком буквально, это, конечно, не сию секунду». Глава Кабмина подчеркнул, что в случае перехода на четырехдневную рабочую неделю «нужно учесть все нюансы, связанные с запросами как работника, так и работодателя».

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«Это должно сопровождаться ростом производительности труда с одной стороны, если речь идет о полноценной рабочей неделе, и, конечно, сохранением той заработной платы, которая имеется, а не уменьшением или каким-то другим образом чтобы с ней поступили», – сказал Медведев.

Премьер пообещал затронуть этот вопрос в общении с представителями профсоюзов. По его словам, изменения должны быть гибкими. «Кто-то хочет работать больше, кто-то хочет работать меньше, но при понимании того, что, естественно, сохраняется система оплаты труда, которая изначально предусмотрена трудовым договором», – сказал Медведев.

Он напомнил, что еще совсем недавно в стране была шестидневная рабочая неделя, что рассматривалось как норма.

«Общество развивается, технологии не стоят на месте, именно поэтому эти вопросы появляются в повестке дня», – добавил Медведев.

Ранее Медведев допустил, что в будущем произойдет переход мировой экономики к четырехдневной рабочей неделе. Минтруд до конца сентября должен представить кабмину свою позицию о перспективах нововведения.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как изменится жизнь россиян в случае сокращения числа рабочих дней и в чем плюсы и минусы таких изменений, а также сообщала, что четырехдневная рабочая неделя бесполезна для России.