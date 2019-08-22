Медведев поставил вопрос о четырехдневной рабочей неделе

Минтруд до конца сентября представит кабмину свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, следует из перечня поручений, данных премьером Дмитрием Медведевым по итогам июньского выступления на Международной конференции труда в Женеве.

Поручение, о котором идет речь, датировано еще 22 июня, однако известно о нем стало только сейчас, пишут «Известия». В частности, Минтруд совместно с Федерацией независимых профсоюзов России (ФНПР) и Российским союзом промышленников и предпринимателей оценит последствия влияния четырехдневной рабочей недели на экономику, включая производительность труда и социальную сферу.

Ранее в поддержку четырехдневной рабочей недели высказывались представители ФНПР – в федерации при этом уточняли, что считают необходимым сохранить зарплаты на прежнем уровне.

По оценке Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Россия входит в тройку стран, где работают больше всего. По последним данным ОЭСР (за 2017 год), россияне трудятся в среднем 1,98 тыс. часов в год. Больше работают только в Южной Корее и Мексике – по 2,02 тыс. и 2,26 тыс. часов в год соответственно. К примеру, в Германии этот показатель составил 1,36 тыс. часов.

В Минтруде ранее заявляли, что законодательство не запрещает переход на четырехдневную рабочую неделю. В Трудовом кодексе указан лишь максимум рабочих часов, а минимум не определен.

Однако один из минусов сокращения рабочего времени – падение производительности труда, которая и сейчас в России не высока, заметил член экспертного совета при правительстве Александр Сафонов. С учетом этого фактора переход на четырехдневку целесообразен, если бизнес сможет ускорить производство – например, благодаря роботизации процессов. Также, по мнению эксперта, идея чревата дефицитом кадров в отраслях, где работают в режиме 24/7 – например, среди медиков.

Кроме того, в условиях четырехдневной рабочей недели может сократиться число работников в промышленном секторе, однако этот эффект будет компенсирован дополнительными местами в развивающихся сферах культуры и досуга, считает специалист.

В июне глава российского правительства Дмитрий Медведев допустил, что в будущем произойдет переход мировой экономики к четырехдневной рабочей неделе.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как изменится жизнь россиян в случае сокращения числа рабочих дней и в чем плюсы и минусы таких изменений, а также сообщала, что четырехдневная рабочая неделя бесполезна для России.