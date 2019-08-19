Истребители МиГ-31БМ провели «воздушный бой» в стратосфере

В ходе тренировки по перехвату условных нарушителей модернизированные высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ впервые провели воздушный бой в стратосфере, сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота.

Дислоцированные на Камчатке МиГ-31БМ в ходе тренировки действовали на высоте более 20 км, развивая скорость 2,5 тыс. км/ч, передает ТАСС.

Отмечается, что «бой» проходил «на практическом потолке».

Один из МиГ-31БМ исполнил роль нарушителя. Он должен был на максимальной скорости войти в российское воздушное пространство, а также уйти от возможного преследования. При этом действовать МиГ-31БМ должен был в нижних слоях стратосферы.

На перехват также направили МиГ-31БМ, причем искать противника ему приходилось без участия наземной ПВО.

В ходе тренировки выполнялись электронные пуски ракет.

МиГ-31БМ осуществили шесть вылетов в стратосферу.