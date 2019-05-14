Путину показали МиГ-31 с «Кинжалом»

Президент России Владимир Путин в Ахтубинске посетил аэродром Государственного летно-испытательного центра (ГЛИЦ) имени Чкалова, где ему показали истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал».

Президент обошел статическую экспозицию современной авиационной техники, где в том числе установлен истребитель-перехватчик МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал». Также он осмотрел многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 и новейший истребитель МиГ-35, передает РИА «Новости».

Кроме того, Путину продемонстрировали образцы перспективных беспилотников. Осмотрел президент и уже серийно поставляемую Минобороны авиационную технику – истребители Су-35, Су-30СМ, истребитель-перехватчик МиГ-31БМ, корабельный истребитель МиГ-29К.

Путина сопровождали вице-премьер Юрий Борисов, министр обороны Сергей Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов, глава Минпромторга Денис Мантуров, главком ВКС Сергей Суровикин, президент ОАК Юрий Слюсарь.

Путин прилетел в Ахтубинск во вторник. Здесь он проведет совещание по вопросам оборонно-промышленного комплекса. Отметим, что лайнер главы государства сопровождали шесть самолетов-истребителей Су-57.