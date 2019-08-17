Суд по делу о крушении MH17 в Донбассе призвали приостановить

Три неправительственные организации в Малайзии, призвали премьеров Малайзии и Нидерландов вступить в переговоры о приостановке суда по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году.

Активисты призвали перенести уголовный процесс, в котором в качестве обвиняемых фигурируют трое россиян и один гражданин Украины, на неопределенный срок из-за отсутствия в докладе международной следственной группы «ответов на множество важнейших вопросов», передает РИА «Новости» со ссылкой на The Star.

«Сейчас самой срочной задачей является остановить судебный процесс, начало которого назначено на март», – заявил президент Международного движения за справедливый мир доктор Чандра Музаффар.

В призыве организаций говорится, что необходима тщательная проверка фактов, упомянутых в докладе международной следственной группы. Также нужно новое расследование, если в докладе будут найдены ошибки.

Ранее стало известно, что свое расследование крушения провел немецкий частный детектив Йозеф Реш, который также имеет ценные сведения, не учтенные в работе западными следователями. Он пообещал обнародовать полученные данные несмотря на поступающие угрозы.

Также малазийские эксперты нашли искажение в аудиозаписях переговоров по делу о крушении, представленных СБУ, а малазийские военные сообщили о спецоперации в Донбассе сразу после катастрофы.

Напомним, Boeing рейса MH17, летевший из Нидерландов в Малайзию, был сбит в июле 2014 года. Погибли 298 человек.

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