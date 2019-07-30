Нидерланды отказались принимать новые данные по катастрофе MH17 в небе над Донбассом и не учли их в последних заявлениях Совместной следственной группы (ССГ), заявил немецкий частный детектив Йозеф Реш.

По его словам, он пытался передать информацию голландской стороне, но получил отказ из-за условия раскрытия доказательств в присутствии международных СМИ, передает РИА «Новости».

Реш отметил, что переживает за свою жизнь после угроз из-за расследования, поэтому он и пытался передать новые данные на публичном формате. Кроме того, он опубликовал на сайте своей детективной фирмы Wifka открытое письмо в адрес ССГ и нидерландского прокурора Фреда Вестербеке.

«В рамках наших свидетельских показаний (перед ССГ) мы затронем следующие доказательства и информацию: ...сделанные спецслужбами аудиозаписи о воздушном движении 17 июля 2014 года от истребителей и «вышек» украинской армии и сепаратистов, телефонные переговоры украинской армии, аудиозаписи спецслужб и военных о состоявшемся 17 июля 2014 года полете (самолета) Владимира Путина до и после крушения (MH17), записи «вышек» после информации о крушении, аудиозаписи в том числе спецслужб о соответствующих военных событиях со стороны сепаратистов и украинцев на протяжении нескольких недель до и после крушения, рукописные заметки и личные аудиозаписи летчиков-истребителей о происшествии», – говорится в письме.

Также приводятся сведения об «информаторе, которому было уплачено 15,5 млн в разной валюте наличными, а также наименование «учреждения», в котором работал информатор».

Кроме того, детектив готов предоставить следствию и «дополнительные документы, которые здесь не упомянуты по соображениям безопасности».

При этом, по словам Реша, в опубликованной доказательной базе речи о данных документах не идет.

Реш готов передать документы только в присутствии международных СМИ, чтобы обеспечить себе безопасность.

«Наша максимально возможная безопасность в целом, если она вообще может быть гарантирована, может быть обеспечена публичным заявлением вместе с раскрытием информации перед ССГ и, соответственно, прокурором», – сказал он.

Между тем, прокуратура Нидерландов ответила на письмо детектива. Представитель ведомства подчеркнула, что в ССГ «всегда заинтересованы в материалах, которые могут способствовать расследованию по делу МН17, гражданам, владеющим такими материалами, предлагается незамедлительно передать их в ССГ».

При этом в прокуратуре также отметили, что новые сведения «очень необычны, и они также могут нанести вред расследованию, если доказательства рассматриваются СМИ и другими лицами до их изучения».

По словам детектива, его заказчик предлагал вознаграждение сначала в 30, а затем еще 17 млн долларов за сведения о причинах катастрофы.

Ранее стали известны другие детали о расследовании, раскрытые в документальном фильме голландского журналиста: малазийские эксперты нашли искажение в аудиозаписях переговоров по делу о крушении, представленных СБУ, а малазийские военные сообщили о спецоперации в Донбассе сразу после катастрофы.

Напомним, Boeing рейса MH17, летевший из Нидерландов в Малайзию, был сбит в июле 2014 года. Погибли 298 человек.

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