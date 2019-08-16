Украинские силовики обстреляли Горловку из минометов

Украинские силовики выпустили 12 мин калибром 120 миллиметров по окраинам подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) Горловки.

«Сегодня в 18.15 мск зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины в направлении населенного пункта Доломитное (окраины Горловки). Выпущено 12 мин калибром 120 миллиметров», – сообщил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), передает РИА «Новости».

В пятницу, по его словам, силовики также обстреляли районы трех населенных пунктов в ДНР.

Режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу 21 июля, однако украинские силовики в тот же день нарушили его. 5 августа силовики вновь обстреляли окраины Горловки, в результате была повреждена школа.