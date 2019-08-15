Путин и Ким Чен Ын обменялись поздравительными телеграммами

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму лидеру КНДР Ким Чен Ыну в связи с очередной годовщиной освобождения Кореи, отмечаемой в один день с капитуляцией Японии во Второй мировой войне, сообщили северокорейские СМИ.

«Оба народа дорожат памятью о подвигах военнослужащих Красной армии и корейских патриотов, которые вместе сражались за освобождение Кореи от колониального ига», – передает ТАСС со ссылкой на агентство ЦТАК поздравление Путина.

Российский лидер также выразил уверенность, что реализация договоренностей, достигнутых на саммите во Владивостоке в апреле, поспособствует дальнейшему укреплению сотрудничества и обеспечивать стабильность на Корейском полуострове.



Ким Чен Ын в своем ответном послании Путину по случаю годовщины отметил храбрость двух народов, боровшихся против Японии в годы Второй мировой войны. По его словам, «отношения двух стран сейчас развиваются в ряде областей, включая политику, экономику и культуру».

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