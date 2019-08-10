Крупное ДТП с участием автобуса произошло в Москве

Число пострадавших в ДТП с участием автобуса и нескольких машин на севере Москвы возросло до восьми, двое из них дети, сообщил источник в правоохранительных органах.

Источник сообщил, что «количество пострадавших после столкновения автобуса и нескольких машин на Ленинградском шоссе возросло до восьми человек, из них двое детей», передает ТАСС.

Движение в районе ЧП осложнено, перекрытая одна полоса движения. На месте работают сотрудники ДПС и скорой помощи, устанавливаются обстоятельства ДТП.

Ранее сообщалось, что под Тамбовом столкнулись два микроавтобуса, погибли пять человек. До этого, 7 августа автобус, следовавший по маршруту Новороссийск-Анапа, столкнулся с автомобилем и слетел с обрыва, в результате пострадали 44 человека, одна женщина и двое детей погибли.

Также в аварии с автобусом в Рязанской области погибли семь человек.

2 августа в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком в Ставропольском крае погибли пятеро, пострадали 18 человек.