Жертвами ДТП с автобусом под Новороссийском стала семья водителя джипа

Все погибшие в ДТП, после которого с обрыва упал автобус Hyundai с 40 пассажирами, находились в Volkswagen Touareg, сообщают СМИ.

По одной из версий, которая не подтверждена официально, водитель Volkswagen «пошел на обгон и при обратном перестроении зацепил автобус». В результате и автобус, и легковой автомобиль упали с обрыва, пишут «Кубанские новости».

Местная полиция сообщила, что «все погибшие – пассажиры легкового автомобиля». Жертвами ДТП стали мать и двое детей. 45-летний мужчина, который находился за рулем Volkswagen, госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Спасательные работы на месте ДТП под Новороссийском завершены, передает РИА «Новости».

Напомним, в ГИБДД сообщали, что автобус упал с обрыва после лобового столкновения с легковым автомобилем. Пассажиры оказались заблокированы в искореженном автобусе, но их уже спасли.