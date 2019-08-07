Автобус с 40 пассажирами сорвался с обрыва под Новороссийском

Под Новороссийском автобус с пассажирами упал с обрыва, судьба почти 40 человек не известна, сообщают информационные агентства.

Рейсовый автобус столкнулся с легковым автомобилем на трассе А-146, передает РИА «Новости».

Источник ТАСС сообщает, что есть жертвы – один взрослый и двое детей.

Как заявил источник, «была авария с джипом». В автобусе находились 42 человека.

Пострадавшие заблокированы в искореженном автобусе, передает «Интерфакс».