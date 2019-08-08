Пассажиров спасли из сорвавшегося с обрыва автобуса под Новороссийском

Всех пассажиров извлекли из автобуса, который сорвался с обрыва под Новороссийском, сообщил вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко.

Он сообщил, что «всех достали», передает ТАСС.

Вице-губернатор уточнил, что жертвами ДТП стали три человека, причем среди них только один ребенок. Прежде сообщалось о четырех погибших, среди которых, как говорили, было двое детей.

Все погибшие в ДТП под новороссийском были пассажирами легкового автомобиля, уточнили в полиции.