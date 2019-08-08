Задержан водитель попавшего в смертельное ДТП под Новороссийском автобуса

Задержан водитель экскурсионного автобуса, попавшего накануне в крупное ДТП под Новороссийском, в котором погибла женщина и двое детей.

«В Краснодарском крае по подозрению в совершении дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибла женщина и двое детей, а также оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, задержан водитель экскурсионного автобуса», – говорится в сообщении на сайте СУ СК РФ по Краснодарскому раю.

7 августа автобус, следующий по маршруту Новороссийск-Анапа столкнулся с автомобилем и слетел с обрыва, в результате ДТП пострадали 44 человека, одна женщина и двое детей погибли.



«По версии следствия, в районе поселка Верхнебаканского недалеко от Новороссийска 41-летний водитель экскурсионного автобуса, принадлежащего лечебно-профилактическому санаторию «Эллада», превысил допустимую скорость движения и не уступил дорогу автомобилю «Фольксваген», имевшему преимущество», – говорится в сообщении ведомства.

По одной из неподтвержденных версий, водитель мог уснуть во время движения.