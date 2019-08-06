В ДТП с автобусом в Рязанской области погибли семь человек

По предварительным данным, семь человек погибли, несколько ранены в результате ДТП с микроавтобусом в Сасовском районе Рязанской области, сообщили в Сасовской центральной районной больнице.

«Семь погибших везут в Шатск. Двое пострадавших – один взрослый и один ребенок – доставлены в Сасовскую больницу», – сообщил источник ТАСС в больнице.

Тем временем руководитель пресс-службы УМВД по Рязанской области Александр Поташов сообщил, что ДТП произошло «около 05.00 мск в Сасовском районе <...> с участием микроавтобуса Mercedes Vita и внедорожника Toyota Land Cruiser. По его данным, погибли шесть человек, еще восемь человек пострадали.

В региональном главке МЧС по Рязанской области, рассказали, что информация о ДТП на трассе М-5 поступила в 05.27 мск во вторник. Ликвидировать последствия аварии отправили троих пожарных и пожарную машину.

В региональном управлении МВД сообщили, что Mercedes Vita выполнял частную перевозку людей.

«Это был не рейсовый автобус, информация уточняется», – заявил руководитель пресс-службы УМВД по Рязанской области Александр Поташов.

2 августа в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком в Ставропольском крае погибли пятеро, пострадали 18 человек.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД