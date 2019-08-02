Жертвами столкновения автобуса с грузовиком стали пять человек

В результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком пятеро погибли, пострадали 18 человек, сообщили в управлении ГИБДД Ставропольского края.

Столкновение произошло в Апанасенковском районе около 02.30 мск. Автобус с грузовиком столкнулись на трассе Астрахань – Элиста – Ставрополь, передает ТАСС.

Автобус, в котором находилось более 20 человек, выехал на встречную полосу. Это могло произойти из-за усталости 59-летнего водителя, причем при въезде в Ставропольский край сотрудники ведомства останавливали автобус в рамках операции «Сон за рулем». Однако водитель заявил, что ему не нужен отдых. Он стал одной из жертв ДТП.

Из 18 пострадавших 14 человек госпитализированы.