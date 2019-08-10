Микроавтобусы столкнулись на трассе под Тамбовом, есть жертвы

На трассе Тамбов – Воронеж столкнулись микроавтобусы Fiat Ducato и Citroen, погибли пять человек, восемь пассажиров госпитализированы, сообщили в пресс-службе УМВД региона.

В УМВД сообщили, что «Citroen выехал на встречную полосу, произошло лобовое столкновение», передает РИА «Новости».

В результате «пять человек погибли, восемь госпитализированы». В данный момент на месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Кроме того, рейсовый автобус съехал в кювет в Курганской области, в результате пострадали семь человек. Всего в рейсовом автобусе Kia находилось 47 человек, передает ТАСС сообщение пресс-службы регионального ГУ МЧС.

Отметим, что в последнее время участились случаи крупных ДТП с участием автобусов. Так, например, 7 августа автобус, следовавший по маршруту Новороссийск-Анапа, столкнулся с автомобилем и слетел с обрыва, в результате пострадали 44 человека, одна женщина и двое детей погибли.

До этого в аварии с автобусом в Рязанской области погибли семь человек.

2 августа в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком в Ставропольском крае погибли пятеро, пострадали 18 человек.