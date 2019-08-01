В Гидрометцентре объяснили природу сухих гроз

Причиной сухих гроз, которые могли спровоцировать лесные пожары в Сибири, является аномальная жара, заявил газете ВЗГЛЯД заместитель директора Гидрометцентра Геннадий Елисеев.

Ранее глава Минприроды Дмитрий Кобылкин не исключил, что основной причиной лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке могут быть сухие грозы.

«Когда дождь, испаряясь, не долетает до земли, такое явление называют сухими грозами. Бывают такие грозы, когда молнии бьют из облака в землю, они могут вызывать пожары. Во время дождя вероятность возгорания меньше», – рассказал Елисеев.

Метеоролог отметил, что обычно грозы сопровождаются ливнем – это проявление конвекции в атмосфере. «Иногда, когда очень жаркая погода, дождь до земли не долетает, испаряется, а молнии происходят», – пояснил Елисеев.

Ранее замначальника центра «Антистихия» МЧС России Сергей Абанин заявил, что масштабы пожаров объясняются тем, что власти на местах своевременно не предприняли необходимых мер.

Лесные пожары в России охватили порядка 3 млн га. В пяти регионах России введен режим чрезвычайной ситуации. К борьбе со стихией подключилось Минобороны.

Ранее в телефонном разговоре с Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп предложил России помощь в борьбе с лесными пожарами в Сибири.