Режим ЧС из-за пожаров ввели в пяти регионах России

В пяти регионах России введен режим чрезвычайной ситуации из-за бушующих лесных пожаров, заявил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин.

«Наиболее сложная обстановка в Иркутской области, Красноярском крае, Республиках Саха (Якутия) и Бурятия. Площадь лесных пожаров зонами контроля составляет 2,7 миллиона гектаров, что на 12% больше уровня прошлого года», – передает РИА «Новости» слова Кобылкина на совещании у премьер-министра России Дмитрия Медведева.

По словам министра, основной причиной пожаров для сибирских регионов стали сухие грозы.

«Несмотря на принимаемые меры, сохраняется угроза задымления населенных пунктов. Росгидромет ведет постоянный мониторинг состояния допустимой концентрации в воздухе. На утро превышений не зафиксировано. <...> Пострадавших от лесных пожаров и жертв на сегодняшний день нет, ситуация, тем не менее, тяжелая», – заявил Кобылкин.

Он добавил, что 95% личного состава и вся имеющаяся техника федеральной авиалесохраны задействованы в тушении пожаров, а в Красноярский край переброшено 100 профессиональных десантников, еще столько же готовы направиться дополнительно.

Медведев в свою очередь отметил, что ситуацию с лесными пожарами должны взять под контроль губернаторы.

«Не говорить какие-то общие слова или пальцем наверх показывать, а лично заниматься этим вопросом», – подчеркнул Медведев.

По словам премьер-министра, непосредственной угрозы безопасности и жизни людей пока нет, но прогноз сложный.

«Нельзя допустить разрастания огня до границ населенных пунктов. Тем более, все мы помним опыт 2010 года, когда горела вся страна и ситуация была очень тяжелой. <...> И тогда нам пришлось в оперативном порядке практически в каждом регионе и европейской части Российской Федерации, где живет очень много людей, и, конечно, в Сибири, на Дальнем Востоке этим заниматься», – заявил Медведев.

Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно писала, почему не тушат лесные пожары в Сибири.