Минобороны создало оперативный штаб по тушению пожаров в Сибири

В Национальном центре управления обороной создан оперативный штаб по тушению пожаров в Красноярском крае, сообщает Министерство обороны. На место отправляется группа, которую возглавляет замминистра обороны генерал Дмитрий Булгаков.

«По указанию министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу в Национальном центре управления обороной Российской Федерации создан оперативный штаб для координации деятельности сил и средств привлекаемых к оказанию помощи в тушении лесных пожаров в Красноярском крае», – передает ТАСС сообщение Минобороны.

Булгаков возглавил оперативную группу министерства, которая вылетает в Красноярск.

Ранее сообщалось, что Минобороны по поручению президента России направило в Красноярский край авиационную группировку для тушения пожаров.

В среду Владимир Путин поручил Минобороны помочь в тушении лесных пожаров.

Пожары в России охватили порядка 3 млн га. В пяти регионах России введен режим чрезвычайной ситуации.