Тушить пожары в Сибири отправили военную авиацию

Минобороны по поручению президента России направило в Красноярский край авиационную группировку для тушения пожаров, сообщили в ведомстве.

«В соответствии с поручением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации Владимира Владимировича Путина министром обороны РФ генералом армии Сергеем Кужугетовичем Шойгу даны указания о создании авиационной группировки для оказания помощи в тушении лесных пожаров в Красноярском крае», – говорится в сообщении ведомства, передает ТАСС.

В Минобороны пояснили, что в ближайшие часы в Красноярск направятся 10 самолетов Ил-76 и 10 вертолетов военно-транспортной авиации ВКС со специальными водосливными устройствами.

Ранее в среду Владимир Путин поручил Минобороны помочь в тушении пожаров в Сибири.

Лесные пожары в России охватили порядка 3 млн га. Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин сообщал, что в пяти регионах России введен режим чрезвычайной ситуации из-за бушующих лесных пожаров.