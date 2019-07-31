Путин подключил российскую армию к тушению пожаров

Президент России Владимир Путин поручил Минобороны помочь в тушении пожаров в Сибири, об этом сообщила пресс-служба главы государства.

«Рассмотрев доклад министра по чрезвычайным ситуациям, президент России Владимир Путин дал указание министерству обороны подключиться к тушению пожаров», – сообщили в пресс-службе, передает РИА «Новости».

По поручению президента группировка сил в Иркутской области будет сохраняться до особого распоряжения.

Лесные пожары в России охватили порядка 3 млн га. Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин сообщал, что в пяти регионах России введен режим чрезвычайной ситуации из-за бушующих лесных пожаров.

Глава правительства Дмитрий Медведев поручил губернаторам лично контролировать ситуацию с пожарами в своих регионах.