Медведев поручил губернаторам лично контролировать ситуацию с пожарами

Премьер Дмитрий Медведев заявил, что главам регионов необходимо лично контролировать ситуацию с пожарами.

«Эта работа [по борьбе с пожарами] – компетенция региональных властей. Каждый руководитель субъекта Федерации, каждый губернатор должен взять эту ситуацию под личный контроль: не говорить какие-то общие слова или пальцем наверх показывать, а лично заниматься этим вопросом», – заявил глава правительства на совещании со своими заместителями, передает ТАСС.

Он добавил, что нельзя допускать разрастания огня от лесных пожаров до границ населенных пунктов и повторения ситуации 2010 года, сообщает РИА «Новости».

Медведев добавил, что в МЧС подготовили предложения об усилении группировки ведомства в регионах.

«[Ведомству нужно] представить их в правительство для того, чтобы усилить группировку и по мере возможности помочь тем регионам, которые находятся в наиболее сложной ситуации. Это справедливо, это должно быть сделано», – подчеркнул председатель правительства.

По словам премьера, на данный момент нет непосредственной угрозы безопасности жизни людей от лесных пожаров, однако прогноз по ситуации сложный.

Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин доложил, что площадь лесных пожаров в 2019 году выросла на 12% по сравнению с прошлым, сейчас она составляет 2,7 млн гектаров.

«Региональные чрезвычайные ситуации были введены в пяти субъектах РФ, наиболее сложная обстановка в Иркутской области, Красноярском крае, Республиках Саха (Якутия) и Бурятия», – отметил министр.

Он уточнил, что на тушении пожаров задействованы 95% личного состава федеральной авиалесохраны и вся имеющаяся техника.

Медведев поручил Кобылкину лично проконтролировать ситуацию с пожарами в Сибири.

«Поддержка [регионов со стороны федерального центра] необходима, я просил бы проверить ситуацию на месте, Дмитрий Николаевич [Кобылкин], прошу вас с некоторыми другими коллегами, которые отвечают за вопрос, вылететь и посмотреть, как обстоят дела в регионах», – обратился премьер к министру.

Ранее в Совете Федерации предложили отменить норму, по которой тушить лесные пожары считается экономически нецелесообразным.

В МЧС сообщали, что существующих сил и средств по тушению лесных пожаров в России не хватает, в связи с этим группировка сил будет увеличена. Газета ВЗГЛЯД подробно писала, почему не тушат лесные пожары в Сибири.