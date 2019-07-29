МЧС увеличит группировку сил по тушению лесных пожаров

Существующих сил и средств по тушению лесных пожаров в России не хватает, группировка будет увеличена, сообщил первый замглавы МЧС Александр Чуприян.

«Главой МЧС принято решение об увеличении группировки, в первую очередь группировки Единой государственной системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Речь идет о Рослесхозе, силах субъектов РФ и МЧС. МЧС будет усиливать как наземную, так и воздушную группировки, составляются планы применения авиации, пожарных и спасателей», – передает ТАСС слова Чуприяна.

Напомним, ранее в понедельник пресс-служба полномочного представителя президента России в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло сообщила, что по состоянию на утро 29 июля, «в регионах округа действует 232 очага лесных пожаров на площади 1,603 млн га».

Между тем, губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что вредно тушить лесные пожары в охраняемых зонах.