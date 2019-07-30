Совфед решил изменить норму о нецелесообразности тушения лесных пожаров

В Совете Федерации предложат отменить норму, по которой тушить лесные пожары считается экономически нецелесообразным, заявил глава комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров.

«Безусловно, эту норму нужно менять. Региональные власти ориентируются на приказ от 2014 года, но сейчас там уже совсем другая история», – передает РИА «Новости» слова Майорова.

По его словам, вопрос тушения лесов относится к региональному ведению, но на местах может не хватать на это денег.

«Я вчера разговаривал с Россельхозом, в сентябре будем проводить совещание по этой теме» – сказал сенатор.

Он добавил, что федеральный центр должен помогать субъектам, в которых горят леса.

Ранее в МЧС также сообщили, что существующих сил и средств по тушению лесных пожаров в России не хватает, в связи с этим группировка сил будет увеличена.

Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно писала, почему не тушат лесные пожары в Сибири.