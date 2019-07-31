Лесные пожары в России охватили порядка 3 млн га

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Китай мешает советскому плану защиты Амура от наводнений

В наводнениях в Амурской области нашли след КитаяФото: rushydro.ru
С паводками в Амурской области можно бороться, если реализовать старый советский проект строительства каскада гидроэлектростанций на Амуре. С их помощью, как предполагается, можно не только регулировать уровень воды, но и получать электроэнергию. Однако министр энергетики считает, что дорогостоящий проект не спасет регион от наводнений, причина которых кроется на китайской стороне. Подробности...
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Москве навязывают беспорядки вместо выборов

Участники беспорядков бесцеремонно перекрывали движение на центральных улицах МосквыФото: Shamil Zhumatov/Reuters
Мэр Москвы Сергей Собянин осудил провокационные действия радикальной оппозиции, которые привели к беспорядкам в Москве в минувшие выходные. Инициаторы протестов не скрывают, что хотят раскачать улицу. В то же время в правоохранительных органах готовятся жестко пресекать новые нарушения порядка в городе. Подробности...
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Атака летающих американских тараканов на Сочи пока не тянет на диверсию

«Эти насекомые считаются опасными вредителями, так как переносят инфекции и могут вызвать аллергию», – стращают сочинцыФото: Hans Lang/Global Look Press
В российских СМИ регулярно появляются сообщения об экзотических и опасных животных, попавших в страну случайно – с грузами из тропических стран. Но скорпионы в клубнике, змеи в бананах и разнообразные вредители в цветах не могут похвастаться той реакцией, которую вызвало появление огромных американских летающих тараканов в Сочи. Что грозит главному курорту России? Подробности...
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Киев начинает менять отношение к войскам ваффен-СС

Подобные акции на Украине происходят ежегодноФото: РИА «Новости»
Обыденное на Украине событие – перезахоронение с почетом пособников Гитлера под видом «борцов за независимость» – внезапно обернулось скандалом. Есть признаки того, что в Киеве начинает меняться отношение к героизации пособников нацизма. Какой юридический казус в итоге позволяет признать участие ВСУ в подобном перезахоронении незаконным? Подробности...
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Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»

Число погибших в пожаре в Хабаровском крае детей достигло четырехФото: пресс-служба правительства Хабаровского края/ТАСС
Пепел хабаровского детского лагеря «Холдоми» поссорил законодателей и представителей туриндустрии. Первые требуют еще ужесточить правила для детского летнего отдыха, вторые – напротив, смягчить. Говорят, чиновники насколько закрутили гайки, что теперь летние детские лагеря разбивают вообще неофициально, по закону не получается. Правда ли, что запреты в этой сфере дают обратный эффект? Подробности...
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Владимир Зеленский сел на шпагат

Глеб Простаков, журналист
Президент США позвонил президенту Украины. Украина интересует Трампа как инструмент влияния на Россию и как источник компромата на возможного конкурента Джо Байдена. Поскольку выборы скоро, вторая задача вышла на первый план. Подробности...

Как страховые компании задушат британское пиратство

Владимир Добрынин, журналист
Тарифы страховых компаний для судов, работающих в Персидском заливе, могут вырасти в два–три раза. Причем не для всех, а только для тех, у кого могут быть проблемы с Ираном. Так и закончится танкерная война. Подробности...

Неразрешимые противоречия Москвы и Анкары

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Турция является важнейшим тактическим партнером России. Но при этом остается ее потенциальным стратегическим соперником. Тактические выгоды не отменяют противоречий, которые существуют между Москвой и Анкарой. Подробности...
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      В долине реки Сетунь на западе Москвы построят православный храм в современном стиле со стеклянной восточной стеной, к которой примыкает алтарь. Через нее прихожане смогут видеть пейзаж долины
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              Лесные пожары в России охватили порядка 3 млн га

                 31 июля 2019, 12:24
              Фото: Светлана Павлова/ТАСС
              Текст: Наталья Ануфриева

              Версия для печати  •
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              В России действует 147 очагов лесных пожаров, которые активно тушат, и более 300 лесных пожаров в труднодоступных районах – здесь не ведется ликвидация огня в соответствии с решением региональных комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана».

              В общей сложности природные пожары распространились на площади около 3 млн га, говорится на сайте ФБУ «Авиалесоохрана».

              Отмечается, что решения о прекращении или приостановке тушения лесных пожаров принимаются на основании ст. 81 - 84 Лесного кодекса и приказа Минприроды России № 426 от 8 октября 2015 года «О внесении изменений в правила тушения лесных пожаров».

              «За прошедшие сутки в России ликвидировано 32 лесных пожара на площади 4 585 га. На 00:00 31 июля по московскому времени на территории РФ действовало 147 лесных пожаров на площади 107 123 га, по которым проводились работы по активному тушению», – указывается в сообщении.

              Больше всего пожаров в Иркутской области – там тушат огонь в 59 точках на землях лесного фонда на площади 78 тыс. 226 га.

              В Красноярском крае тушат 47 пожаров на площади 21 тыс. 963 га, в Якутии – 24 пожара на площади 1 тыс. 403 га.

              Кроме того, в Иркутской области действует также пять пожаров на землях особо охраняемых природных территорий на площади 1 тыс. 712 га – это ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» и «Витимский Заповедник».

              К ликвидации огня привлечены 2 тыс. 720 человек, 390 единиц техники. На авиамониторинге – 34 воздушных судна, на тушении – 28 воздушных судов.

              «Авиалесоохрана» сообщает также, что по состоянию в ночь со вторника на среду на труднодоступных и удаленных землях лесного фонда под наблюдением лесопожарных формирований и из космоса находится 321 лесной пожар на площади 2 млн 882 тыс. 527 га.

              На этих территориях работы по тушению прекращены по решению региональных комиссий.

              В Якутии зафиксировано 115 таких пожаров на площади 1 млн 144 тыс. 873 га, Красноярском крае - 62 пожара на площади 1 млн 41 тыс. 739 га, Иркутской области – 76 пожаров на площади 628 тыс. 977 га.

              Отмечается, что «по данным пожарам отсутствует угроза населенным пунктам и объектам экономики и прогнозируемые затраты на их тушение превышают прогнозируемый вред, который может быть ими причинен».

              Ранее стало известно, что из-за лесных пожаров режим ЧС введен в пяти регионах России.


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