Лесные пожары в России охватили порядка 3 млн га

В России действует 147 очагов лесных пожаров, которые активно тушат, и более 300 лесных пожаров в труднодоступных районах – здесь не ведется ликвидация огня в соответствии с решением региональных комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана».

В общей сложности природные пожары распространились на площади около 3 млн га, говорится на сайте ФБУ «Авиалесоохрана».

Отмечается, что решения о прекращении или приостановке тушения лесных пожаров принимаются на основании ст. 81 - 84 Лесного кодекса и приказа Минприроды России № 426 от 8 октября 2015 года «О внесении изменений в правила тушения лесных пожаров».

«За прошедшие сутки в России ликвидировано 32 лесных пожара на площади 4 585 га. На 00:00 31 июля по московскому времени на территории РФ действовало 147 лесных пожаров на площади 107 123 га, по которым проводились работы по активному тушению», – указывается в сообщении.

Больше всего пожаров в Иркутской области – там тушат огонь в 59 точках на землях лесного фонда на площади 78 тыс. 226 га.

В Красноярском крае тушат 47 пожаров на площади 21 тыс. 963 га, в Якутии – 24 пожара на площади 1 тыс. 403 га.

Кроме того, в Иркутской области действует также пять пожаров на землях особо охраняемых природных территорий на площади 1 тыс. 712 га – это ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» и «Витимский Заповедник».

К ликвидации огня привлечены 2 тыс. 720 человек, 390 единиц техники. На авиамониторинге – 34 воздушных судна, на тушении – 28 воздушных судов.

«Авиалесоохрана» сообщает также, что по состоянию в ночь со вторника на среду на труднодоступных и удаленных землях лесного фонда под наблюдением лесопожарных формирований и из космоса находится 321 лесной пожар на площади 2 млн 882 тыс. 527 га.

На этих территориях работы по тушению прекращены по решению региональных комиссий.

В Якутии зафиксировано 115 таких пожаров на площади 1 млн 144 тыс. 873 га, Красноярском крае - 62 пожара на площади 1 млн 41 тыс. 739 га, Иркутской области – 76 пожаров на площади 628 тыс. 977 га.

Отмечается, что «по данным пожарам отсутствует угроза населенным пунктам и объектам экономики и прогнозируемые затраты на их тушение превышают прогнозируемый вред, который может быть ими причинен».

Ранее стало известно, что из-за лесных пожаров режим ЧС введен в пяти регионах России.