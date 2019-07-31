Для тушения лесных пожаров подключили авиацию МЧС

Для стабилизации ситуации с лесными пожарами в Якутии при тушении пожаров задействовали самолет МЧС Бе-200, сообщила пресс-служба министерства лесного хозяйства региона.

«Самолет Бе-200 МЧС России совершил первый вылет на тушение лесных пожаров в Богучанский район Красноярского края. Сделано три слива воды на кромку сложного лесного пожара. Эта работа требует высокого мастерства, опыта и профессионализма как экипажа воздушного судна, так и летчика - наблюдателя Лесопожарного центра», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

По информации регионального Лесопожарного центра, в крае горит 1,068 млн га тайги.

Локализацией огня на месте также занимаются наземные группы пожарных. Пожары действуют на территории Таймыра, Эвенкии, Богучанского, Кежемского, Енисейского, Мотыгинского и Абанского районов. Всего в тушении принимают участие 570 человек и 20 единиц техники.

По данным пресс-службы, причины лесных пожаров носят природный характер, поскольку в этом регионе отсутствуют осадки.

Кроме того, авиация МЧС начала тушить лесные пожары на территории Красноярского края, сообщили в пресс-службе регионального главка ведомства.

Напомним, в пяти регионах России введен режим чрезвычайной ситуации из-за бушующих лесных пожаров. Глава правительства Дмитрий Медведев поручил губернаторам лично контролировать ситуацию с пожарами в своих регионах.