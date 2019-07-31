Для тушения лесных пожаров подключили авиацию МЧС

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Китай мешает советскому плану защиты Амура от наводнений

В наводнениях в Амурской области нашли след КитаяФото: rushydro.ru
С паводками в Амурской области можно бороться, если реализовать старый советский проект строительства каскада гидроэлектростанций на Амуре. С их помощью, как предполагается, можно не только регулировать уровень воды, но и получать электроэнергию. Однако министр энергетики считает, что дорогостоящий проект не спасет регион от наводнений, причина которых кроется на китайской стороне. Подробности...
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Москве навязывают беспорядки вместо выборов

Участники беспорядков бесцеремонно перекрывали движение на центральных улицах МосквыФото: Shamil Zhumatov/Reuters
Мэр Москвы Сергей Собянин осудил провокационные действия радикальной оппозиции, которые привели к беспорядкам в Москве в минувшие выходные. Инициаторы протестов не скрывают, что хотят раскачать улицу. В то же время в правоохранительных органах готовятся жестко пресекать новые нарушения порядка в городе. Подробности...
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Атака летающих американских тараканов на Сочи пока не тянет на диверсию

«Эти насекомые считаются опасными вредителями, так как переносят инфекции и могут вызвать аллергию», – стращают сочинцыФото: Hans Lang/Global Look Press
В российских СМИ регулярно появляются сообщения об экзотических и опасных животных, попавших в страну случайно – с грузами из тропических стран. Но скорпионы в клубнике, змеи в бананах и разнообразные вредители в цветах не могут похвастаться той реакцией, которую вызвало появление огромных американских летающих тараканов в Сочи. Что грозит главному курорту России? Подробности...
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Как легендарный советский разведчик добыл вирус смертельно опасной болезни

Анатолий Баронин был уникальным специалистом по совершенно особому региону АфрикиФото: szru.gov.ua
В Киеве на 87-м году жизни скончался советский разведчик, полковник Анатолий Баронин. Немецкий журнал «Штерн» в 1970-е годы называл его одним из «выдающихся разведчиков современности». Имя Баронина обессмертило получение им в полевых условиях в Нигерии образцов геморрагической лихорадки, схожей с вирусом Эбола. В чем была уникальность этой операции советской разведки? Подробности...
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Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»

Число погибших в пожаре в Хабаровском крае детей достигло четырехФото: пресс-служба правительства Хабаровского края/ТАСС
Пепел хабаровского детского лагеря «Холдоми» поссорил законодателей и представителей туриндустрии. Первые требуют еще ужесточить правила для детского летнего отдыха, вторые – напротив, смягчить. Говорят, чиновники насколько закрутили гайки, что теперь летние детские лагеря разбивают вообще неофициально, по закону не получается. Правда ли, что запреты в этой сфере дают обратный эффект? Подробности...
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Как страховые компании задушат британское пиратство

Владимир Добрынин, журналист
Тарифы страховых компаний для судов, работающих в Персидском заливе, могут вырасти в два–три раза. Причем не для всех, а только для тех, у кого могут быть проблемы с Ираном. Так и закончится танкерная война. Подробности...

Неразрешимые противоречия Москвы и Анкары

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Турция является важнейшим тактическим партнером России. Но при этом остается ее потенциальным стратегическим соперником. Тактические выгоды не отменяют противоречий, которые существуют между Москвой и Анкарой. Подробности...
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Понять ли Россию искусственным умом

Алексей Алешковский, сценарист
Является ли искусственный интеллект дьявольским соблазном, или он послан нам свыше? Разговоры об ужасах искусственного интеллекта – разве не от недоверия к Господу Богу? На нас ведь и кирпич каждую секунду может упасть. Подробности...
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          • Да

          • Нет

          Итоги выборов в Верховную раду дали Зеленскому верховную власть в стране. Как это повлияет на его политику по отношению к России?
          • Он начнет выстраивать диалог с Россией

          • Он продолжит антироссийскую линию Порошенко

          • Он еще более усилит политику русофобии

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          • Нет, паспорт должен сохраниться в нынешнем виде

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              Для тушения лесных пожаров подключили авиацию МЧС

              31 июля 2019, 09:23

              Текст: Евгения Шестак

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              Для стабилизации ситуации с лесными пожарами в Якутии при тушении пожаров задействовали самолет МЧС Бе-200, сообщила пресс-служба министерства лесного хозяйства региона.

              «Самолет Бе-200 МЧС России совершил первый вылет на тушение лесных пожаров в Богучанский район Красноярского края. Сделано три слива воды на кромку сложного лесного пожара. Эта работа требует высокого мастерства, опыта и профессионализма как экипажа воздушного судна, так и летчика - наблюдателя Лесопожарного центра», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

              По информации регионального Лесопожарного центра, в крае горит 1,068 млн га тайги.

              Локализацией огня на месте также занимаются наземные группы пожарных. Пожары действуют на территории Таймыра, Эвенкии, Богучанского, Кежемского, Енисейского, Мотыгинского и Абанского районов. Всего в тушении принимают участие 570 человек и 20 единиц техники.

              По данным пресс-службы, причины лесных пожаров носят природный характер, поскольку в этом регионе отсутствуют осадки.

              Кроме того, авиация МЧС начала тушить лесные пожары на территории Красноярского края,  сообщили в пресс-службе регионального главка ведомства.

              Напомним, в пяти регионах России введен режим чрезвычайной ситуации из-за бушующих лесных пожаров. Глава правительства Дмитрий Медведев поручил губернаторам лично контролировать ситуацию с пожарами в своих регионах.


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