Названа причина силы пожаров в Сибири и Дальнем Востоке

Ситуация с лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке развивается по неблагоприятному сценарию, так как на местах не были приняты достаточные меры по ликвидации возгораний, заявил замначальника центра «Антистихия» МЧС России Сергей Абанин.

Абанин заявил, что «в регионы Сибири доводились прогнозы МЧС, Росгидромета, Рослесхоза», однако «там не смогли принять достаточные меры для недопущения возгораний и ликвидации их очагов», передает ТАСС.

По его словам, ситуация с пожарами в Сибири, на Дальнем Востоке и в отдельных районах Урала складывается по неблагоприятному сценарию, в том числе прогнозу, подготовленному «Антистихией» весной 2019 года.

«Площадь пожаров увеличилась за счет длительной сухой погоды и отсутствия активных мер по тушению большинства очагов, в том числе на удаленных территориях», – сказал Абанин.

Он также прокомментировал высказывание о том, что тушить лесные пожары нецелесообразно, указав, что отдаленные пожары необходимо тушить, так как «они могут уходить в торфяник и оставаться до февраля, переходить на следующий год».

Ранее директор Института лесных технологий Сибирского федерального университета Сергей Верховец указал на человеческий фактор при возникновении лесных пожаров.

Напомним, лесные пожары в России охватили порядка 3 млн га, уже в пяти регионах введен режим чрезвычайной ситуации.

Президент Владимир Путин поручил Минобороны подключиться к борьбе со стихией.