Ученый указал на человеческий фактор при возникновении лесных пожаров

Лесные пожары в Сибири и на Дальнем Востоке в 40% случаев возникли по антропогенным причинам, заявил директор института лесных технологий Сибирского федерального университета Сергей Верховец.

«Причины разные. В текущем формате это в основном естественные природные факторы, такие как сухие грозы, но до 40% – даже сейчас можно точно сказать, что это антропогенный фактор, то есть вина человека. Вина человека – это и брошенные окурки, оставленные костры, но и в том числе брошенные бутылки, в том числе и пластиковые, которые очень часто при солнечной погоде могут служить источником возгорания», – передает его слова ТАСС.

Эксперт добавил, что ранней весной и осенью, которые считаются непожароопасными сезонами, антропогенный фактор становится причиной 80% лесных пожаров.

Лесные пожары в России охватили порядка 3 млн га. В пяти регионах России введен режим чрезвычайной ситуации. Президент Владимир Путин поручил Минобороны подключиться к борьбе со стихией.

Правительство пообещало выделить на тушение пожаров средства из резервного фонда, Минприроды предлагает направить на эти цели от 2,5 до 3 млрд рублей.